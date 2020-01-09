Зеленский почти сутки возвращался из Омана после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Владимир Зеленский прилетел в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, хотя его пресс-секретарь Юлия Мендель анонсировала "срочное возвращение президента" еще утром 8 января.

Об этом сообщили "Схемы: коррупция в деталях".

По данным издания, в аэропорт "Киев" Зеленский прибыл чартерным рейсом из столицы Омана на самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который используется перевозчиком VistaJet. Борт приземлился в Киеве в 2:37 ночи 9 января.

Съемочная группа зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента. После этого в здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОП журналисты заметили скопление сотрудников госохраны.

Как сообщалось, ночью Зеленский провел совещание и заслушал отчет оперативного штаба по вопросам, связанным с катастрофой.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

Президент Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Утром 8 января, в день катастрофы самолета МАУ, пресс-секретарь президента заявила, что он срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.