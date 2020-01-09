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Спасатели ГосЧС прибыли в Иран для совместного расследования катастрофы самолета МАУ

В составе делегации - 45 специалистов: 15 спасателей, четыре следователя и трое экспертов МВД.

Спасатели ГосЧС прибыли в Иран для совместного расследования катастрофы самолета МАУ
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям прибыли в Иран для оказания помощи в поисковой операции и расследования причин катастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ".

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Отмечается, что 9 января в 3:30 самолет Ил-76 ВСУ экспертной и поисково-спасательной группами на борту совершил посадку в аэропорту Тегерана.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел, в составе делегации - 45 специалистов: 15 спасателей, четыре следователя и трое экспертов МВД.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Вечером 8 января Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором было принято решение направить в Иран поисково-спасательную группу.

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