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Украина запретила полеты над Ираком

Ранее Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана.

Украина запретила полеты над Ираком
Фото: facebook.com/PMHoncharuk/

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020 года", - написал он в фейсбуке.

Премьер сообщил о начале внеплановой проверки обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авиалинии Украины".

Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана. Как только причины авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране будут установлены, решение будет пересмотрено.

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

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