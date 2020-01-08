В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого

В городе Баштанка Николаевской области местный житель распивал со знакомым спиртное, а затем избил его и, вероятно, изнасиловал.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Правоохранителям о 57-летнем пострадавшем сообщили медики. По их словам, мужчину на улице без сознания нашли прохожие.

"По степени полученных телесных повреждений было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника - 31-летнего местного жителя, ему сообщили о подозрении по статье "изнасилование".

"Инцидент произошел 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия. Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание", - уточнили правоохранители.

Следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты, а также назначен ряд экспертиз. За совершенное подозреваемому грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Карпатах мужчина во время конфликта в баре облил иностранца бензином и поджег его.