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В Карпатах мужчина во время конфликта в баре облил иностранца бензином и поджег

Пострадавший - 25-летний гражданин Латвии - доставлен в реанимацию.

В Карпатах мужчина во время конфликта в баре облил иностранца бензином и поджег
Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта в развлекательном заведении облил бензином иностранца и поджег его.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

8 января около 5:00 утра иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии.

Как выяснилось, иносртанец гостил у родственников - местных жителей. А травмы получил в диско-баре в селе Долгое.

"В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматов.

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