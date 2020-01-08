​Группа черных риэлторов из Днепра получила пожизненное за убийство девяти владельцев квартир

Индустриальный суд Днепра 21 декабря вынес приговор семи "черным риэлторам", которые действовали в городе в 2008-2011 годах.

Об этом сообщило профильное издание "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Лидером банды считается бывший следователь милиции Валерий Копытец, который на момент совершения преступлений работал адвокатом. Он подбирал старых или просто одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на квартиры и распределял доходы между членами организации.

Остальные занимались сбором информации, обеспечивали транспорт, совершали убийства (на сленге бандитов это называлось "отвезти на Полтаву"), заметали следы, выступали в роли подставных покупателей, продавцов и т.п.

Следствие установило, что члены банды знакомились с жертвой, предлагали ей уход, приносили еду и спиртное, втирались в доверие, убеждали выдавать доверенность на продажу квартиры или подделывали ее. После продажи недвижимости, человека убивали и закапывали вдоль дороги "Полтава - Шульговка".

В приговоре идет речь о 10 преступлениях, 9 из которых завершились убийством.

По решению суда четыре человека, включая Копытца, приговорены к пожизненному заключению. Женщину из агентства недвижимости приговорили к 7 годам лишения свободы, из которых шесть лет по "закону Савченко" она уже отсидела, так как в 2011-2013 годах находилась в СИЗО. Еще двое мужчин получили 5,5 и 5 лет лишения свободы и свой срок уже отбыли.

Вину в суде признал только один человек (получивший наименьший срок), который собирал информацию о владельцах и занимался документами.