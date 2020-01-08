Зеленский поручил генпрокурору открыть производство по факту крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Будут отрабатываться все возможные версии, сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

"Должна быть следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию...Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Ирана заявили, что причина катастрофы - поломка двигателя. В посольстве Украины в Иране сообщили, что пока версия теракта или ракетного удара не рассматривается.

МАУ сообщили, что будет создана комиссия по расследованию причин аварии. По словам представителей авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание упавшего самолета прошло 6 января. Рейсы в Тегеран МАУ прекратила на неопределенный срок.