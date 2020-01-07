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Украина потеряла два пункта в мировом рейтинге влиятельности паспортов

Лидером рейтинга третий год подряд остается Япония.

Украина потеряла два пункта в мировом рейтинге влиятельности паспортов
Фото: from-ua.com

Украина по итогам 2019 года снизила позицию в рейтинге паспортов мира на два пункта - с 41 на 43.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как сообщается в отчете, за минувший год граждане Украины получили право без виз посещать Бахрейн и Саудовскую Аравию, но в то же время был прекращен безвизовый доступ украинцев в Бенин и Джибути.

"Таким образом, количество стран, которые украинцы могут посещать безвизово или с получением визы по прибытию, осталось неизменным – 128, а позиция в рейтинге сместилась с 41 на 43, которую разделила с Никарагуа", - отмечается в отчете.

Лидером рейтинга третий год подряд остается Япония, граждане которой могут безвизово посещать 191 страну. На втором месте - Сингапур, а третье разделили Южная Корея и Германия.

На четвертом месте -  Италия, а на пятом - сразу три страны – Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, возглавлявшие рейтинг пять лет назад, опустились на восьмое место.

На последнем месте -  Афганистан, граждане которого могут посещать без виз 26 стран.

Напомним, в начале 2018 Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире согласно

Индексу паспортов компании Henley & Partners.

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