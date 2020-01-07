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Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)

Пассажиров пришлось пересаживать. 

Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Фото: LB.ua

Новый дизельный поезд, курсирующий от столичного Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", сломался по дороге в аэропорт.

Поломка произошла около 13:30 7 января, сообщил LB.ua очевидец.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.

На странице "Укрзализныци" в Facebook позднее уточнили, что поезд вынужден был сделать остановку.

"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта", – говорится в сообщении. 

Напомним, что новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, из столицы до аэропоорта "Борисполь" запустили 27 декабря. Поезд состоит из трех секций, в нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).

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