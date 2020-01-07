В зоне ООС за сутки произошло пять обстрелов, ранены двое военных

Огонь велся по Пескам и Крымскому.

За сутки 6 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошло пять обстрелов, ранены двое украинских военных.

Противник вел огонь по украинским подразделениям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Дважды противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку населенного пункта Пески", – сообщили в ведомстве.

Трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов производился обстрел защитников Крымского.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – подытожили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, в воскресенье, 5 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Сергей Рацун, 1976 года рождения.