Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Зеленский пригласил представителей Омана в Украину "для ознакомления с перспективными проектами"
Зеленский пригласил представителей Омана в Украину "для ознакомления с перспективными проектами"
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины
"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей (обновлено)

Возгорание произошло в строительном вагончике. 

В Одесской области в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей (обновлено)
Фото: unn.com.ua

В Одесской области в пгт Черноморское в пожаре в строительном вагончике погибли трое людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС. Возгорание произошло утром 7 января.

"7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли трое людей. В 6:37 подразделения ГосЧС пожар ликвидировали. Вследствие пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м2", – пояснили спасатели.

В пресс-службе областной полиции добавили, что возгорание произошло в фургончике на территории недостроенного общежития для военных. Все погибшие являются строителями. 

Напомним, за первых два дня 2020 года в Украине в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также