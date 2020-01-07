В Одесской области в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей (обновлено)

В Одесской области в пгт Черноморское в пожаре в строительном вагончике погибли трое людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС. Возгорание произошло утром 7 января.

"7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли трое людей. В 6:37 подразделения ГосЧС пожар ликвидировали. Вследствие пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м2", – пояснили спасатели.

В пресс-службе областной полиции добавили, что возгорание произошло в фургончике на территории недостроенного общежития для военных. Все погибшие являются строителями.

Напомним, за первых два дня 2020 года в Украине в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара.