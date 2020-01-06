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​​В Одесской области парень зарезал соседку из-за того, что она долго не открывала ему дверь

Подозреваемый рассказал, что хотел поздравить женщину с Новым годом.

​​В Одесской области парень зарезал соседку из-за того, что она долго не открывала ему дверь
Архивное фото
Фото: Ufa1

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 44-летней жительницы Любашевского района.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что 44-летняя женщина получила удар ножом в живот из-за того, что не вовремя открыла дверь гостю, который якобы хотел поздравить ее с Новым годом. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Сам он заявил что разозлился на соседку из-за того, что она долго не открывала ему дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом.

На месте происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства. Открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе женщина пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой.

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