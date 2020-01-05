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Мужчина с катаной и пистолетом травмировал двух человек в селе возле Черновцов

Оружие забрали на экспертизу.

Мужчина с катаной и пистолетом травмировал двух человек в селе возле Черновцов
Фото: cv.npu.gov.ua

Полиция Черновицкой области задержала за хулиганские действия 40-летнего жителя села Неполоковцы, который травмировал двух односельчан.

Как говорится на сайте полиции, одного из пострадавших он ударил рукояткой пистолета, а другому выстрелил в голову, нанеся рваную рану. Госпитализация им не потребовалась, обоих отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.

Дебошира задержали сотрудники полиции из райцентра, города Кицмань.

У него отобрали и передали на экспертизу стартовый пистолет калибра 9 мм, переделанный под стрельбу травматическими патронами, а также меч-катану.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

По данному факту начато расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

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