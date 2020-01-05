Полиция Черновицкой области задержала за хулиганские действия 40-летнего жителя села Неполоковцы, который травмировал двух односельчан.
Как говорится на сайте полиции, одного из пострадавших он ударил рукояткой пистолета, а другому выстрелил в голову, нанеся рваную рану. Госпитализация им не потребовалась, обоих отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.
Дебошира задержали сотрудники полиции из райцентра, города Кицмань.
У него отобрали и передали на экспертизу стартовый пистолет калибра 9 мм, переделанный под стрельбу травматическими патронами, а также меч-катану.
По данному факту начато расследование по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.