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В Кропивницком хулиганы разрушили новогодние инсталляции и вертеп

Фигурки мышей сломаны, а новая фотозона с елками наполовину уже не светится.

Фото: facebook.com/krrada.official

В Кропивницком хулиганы повредили и разрушили новогодние инсталляции на площади перед зданием городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии в фейсбуке.

"Инсталляцию с вертепом, фотозону и фигурки с символами Нового года устраивают на этой локации в течение последних четырех лет, и каждый год находятся "добрые" люди, которые их ломают. Но в этом году вандалы превзошли сами себя - повредили иллюминацию на вертепе, изуродовали фигурки мышей, а новая фотозона с елками на площади Героев Майдана наполовину уже не светится", - рассказала руководитель управления культуры и туризма Анна Назарец.

Специалисты коммунального предприятия "Горсвет" констатировали, что ремонту иллюминация не подлежит, поскольку поврежден блок управления - из него вырвали провода.

Фото: facebook.com/krrada.official

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