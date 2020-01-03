В Киеве пьяный водитель попал в аварию после чего вышел из своей машины, лег на землю неподалеку от места ДТП и уснул.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

ДТП произошло рано утром на улице Тургеневской. По словам очевидцев, пьяный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, затем вышел из-за руля и лег рядом на землю отдохнуть и уснул.

Приехавшие на место вызова патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

"По предварительной информации, 57-летний водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался бокового интервала и, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный транспортное средство Suzuki. В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные механических повреждений. Чудом в этой дорожной аварии обошлось без травмированных", - говорится в сообщении.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался. На него составили протокол по ч.1.ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Напомним, в столице в предновогоднюю неделю значительно выросло количество аварий на дорогах. Так, с 23 по 29 декабря зафиксировали 1040 аварий, в том числе 62 с потерпевшими, а неделей ранее случилось 962 аварии, из них 44 с пострадавшими.

В ноябре 2018 года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.