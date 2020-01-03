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С начала 2020 от пожаров погибли 29 человек

В большинстве случаев они произошли из-за несоблюдения правил безопасности. 

С начала 2020 от пожаров погибли 29 человек
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/

В Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан и осознанное несоблюдение противопожарных норм", – сообщили спасатели.

В Одессе в пожаре в двухэтажном доме, вызванном нарушением правил эксплуатации печного отопления, погиб один человек. 

В Черниговской области из-за нарушений правил монтажа нагревательных печей и дымоходов в частном доме возник пожар, где также погиб один человек. 

Помимо этого, смертельные пожары произошли в Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Донецкой и Хмельницкой областях, Тернополе.  

ГосЧС призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности:

  • ограничить использование пиротехнических изделий, в том числе петард;
  • не использовать несертифицированные гирлянды, гирлянды с дефектами или низкого качества;
  • не курить в постели;
  • следить за состоянием и исправностью электросети;
  • не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и другие приборы;
  • при использовании печного отопления поверять его исправность;
  • не оставлять малолетних детей без присмотра и не давать им играться спичками;
  • избегать перегрузки электросети.

Напомним, в Черниговской области в селе Плиски 29 декабря из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.

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