С начала 2020 от пожаров погибли 29 человек

В большинстве случаев они произошли из-за несоблюдения правил безопасности.

В Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан и осознанное несоблюдение противопожарных норм", – сообщили спасатели.

В Одессе в пожаре в двухэтажном доме, вызванном нарушением правил эксплуатации печного отопления, погиб один человек.

В Черниговской области из-за нарушений правил монтажа нагревательных печей и дымоходов в частном доме возник пожар, где также погиб один человек.

Помимо этого, смертельные пожары произошли в Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Донецкой и Хмельницкой областях, Тернополе.

ГосЧС призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности:

ограничить использование пиротехнических изделий, в том числе петард;

не использовать несертифицированные гирлянды, гирлянды с дефектами или низкого качества;

не курить в постели;

следить за состоянием и исправностью электросети;

не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и другие приборы;

при использовании печного отопления поверять его исправность;

не оставлять малолетних детей без присмотра и не давать им играться спичками;

избегать перегрузки электросети.

Напомним, в Черниговской области в селе Плиски 29 декабря из-за игр 8-летнего мальчика со спичками загорелся дом в частном секторе.