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Главой отдела по расследованиям дел Майдана в ГБР назначен Александр Буряк

Ранее он занимал должность замдиректора ГБР. 

Главой отдела по расследованиям дел Майдана в ГБР назначен Александр Буряк
Александр Буряк
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Руководителем отдела по расследованиям дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.

Он отвечал за работу оперативных подразделений, сообщили на странице бюро в Facebook.

"Завершение расследований дел Майдана – одно из самых ответственных заданий, которое стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где нужно не только желание, а и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это понимает, поэтому поручило эту работу мне. Продолжается проверка перевода следователей и прокуроров из ГПУ в наш отдел, как это предусмотрено законом" , – заявил Буряк.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что 27 прокуроров Генеральной прокуратуры готовы перейти в Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Независимости.

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