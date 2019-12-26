Рябошапка заявил, что 27 прокуроров Генпрокуратуры готовы перейти в ГБР

В ГБР перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями "дел Майдана".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что 27 прокуроров Генеральной прокуратуры готовы перейти в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он рассказал сегодня, 26 декабря, на брифинге.

"Я уже говорил это, это 27-28 человек", - заявил он.

Рябошапка отметил, что в ГБР перейдут прокуроры, которые занимаются расследованиями уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане Независимости.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу в следующий четверг, 2 января 2020 года.

23 сентября президент подписал законопроект о реформе прокуратуры. Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.