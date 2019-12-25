Сотрудников "Артемсоль" и СБУ разоблачили в организации схемы "откатов"

Они требовали деньги у подрядчиков, которые выполняли заказы госпредприятия.

Государственное бюро расследований раскрыло преступную схему вымогательства 800 000 гривен, к которой причастны службные лица госпредприятия "Артемсоль" и СБУ.

Они вымогали деньги за содействие в ускоренном перечислении денежных активов согласно с актами приема выполненных подрядных работ, заказчиком которых было предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Вымогательство так называемых откатов происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторов которой задержали", – добавили в бюро.

Среди участников схемы установили замначальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, замначальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также ряд чиновников госпредприятия стратегического назначения "Артемсоль".

По версии следствия, они создавали искусственные преграды субъектам хоздеятельности, затягивали сроки перечисления денег за выполненную работу, по инициативе правоохранителей присылали официальные письма с требованием проведения проверки у какого-либо предприятия.

Таким образом они склоняли предпринимателей платить им откат, размером которого они определили 15% от суммы заключенных договоров.

Фото: dbr.gov.ua

В ГБР сообщили, что 27 ноября в Запорожье был задокументирован факт получения части отката в размере 8500 долларов через замначальника местного управления СБУ.

24 декабря в Бахмуте задержали замначальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и замначальника отдела управления СБУ в Запорожской области после получения ними остатка отката в размере 540 000 гривен от представителя предприятия.

Напомним, в ноябре ГБР разоблачило коррупционную схему работников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

По предварительной версии следствия, работники Департамента систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен.