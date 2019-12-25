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В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан

Покушение на убийство произошло из побуждений мести. 

В Днепровском районе Киева мужчина из побуждений мести за своего отца прострелил грудь своему знакомому во дворе его дома. Пострадавший выжил и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

ЧП произошло на ул. Павла Тычины. По словам пострадавшего, утром между ним и отцом стрелка произошел конфликт. Потерпевший посчитал, что отец его знакомого украл мангал с территории предприятия, из-за чего сын решил отомстить, дождался его возле дома, несколько раз выстрелил в него и скрылся.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

42-летний пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Спустя несколько часов полиция задержала стрелка – местного жителя 1984 года рождения.

Задержанный подозреваемый
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Задержанный подозреваемый

"По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения воли", – заявил начальник Днепровского районного управления полиции Александр Кузьмин.

Напомним, 23 декабря в киевском Гидропарке застрелили мужчину. По данным СМИ, мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

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