Улица Амины Окуевой появится в Днепре

В ноябре в честь нее назвали улицу в столице.

Комиссия по переименованию при городском совете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам директора департамента социальной политики мэрии Днепра Юлии Дмитровой, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, у которой пока не было имени.

В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

"Комиссия приняла

решение, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала Дмитрова.

2018 одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

Амина Окуева и Иса Мунаев похоронены на мусульманской части кладбища под Днепром.

12 ноября улица Амины Окуевой появилась в Киеве. До переименования она называлась Проектная 13119. Улица расположена недалеко от станции Киев-Волынский, там находится промзона и гаражи.