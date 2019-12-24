​Под Одессой пьяный водитель ударил патрульного головой в лицо

В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ", который нарушил правила дорожного движения, ударил патрульного головой в лицо.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Ночью в селе Беляевского района правоохранители увидели автомобиль "ВАЗ", водитель которого нарушал ПДД и по требованию остановиться лишь ускорил движение. Догнали автомобиль только возле дома нарушителя, где тот остановился.

На просьбу патрульных показать водительское удостоверение и документы на автомобиль 56-летний мужчина отреагировал агрессивно.

"Высказывая угрозы в сторону полиции, мужчина, который по заключению врачей находился в состоянии алкогольного опьянения, повредил одному из них форменную одежду и неожиданно ударил головой в лицо. Чтобы прекратить незаконные действия, правоохранители применили к нему специальные средства - слезоточивый газ и наручники", - сообщили в полиции.

Сообщается, что работник полиции получил ушибы лица и сотрясение головного мозга.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.1 ст.345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, ранее в Киеве поймали водителя с превышением уровня алкоголя в крови в 10 раз.

В ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.