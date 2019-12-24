Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" уменьшили срок заключения на 6 месяцев

Верховный суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы изменил приговор первой симферопольской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Сроки заключения для крымчан стали меньше на 6 месяцев. Об этом сообщает ресурс "Крым.Реалии".

Таким образом, Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор на 1 год и 4 месяца.

На заседании присутствовали: международный наблюдатель из Нидерландов Тиман Каувин, представитель посольства США София Будай, международный наблюдатель из Евросоюза Камила Ласкевич, а также консул Украины в России Виктор Пленников.

Как отмечает издание со ссылкой на активистов, в зале суда и на улице присутствовало около 70 человек. Фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи: из СИЗО Таганрога и СИЗО-5 Ростова-на-Дону.

Напомним, "Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.

Напомним, 22 февраля 2019 в Крыму следствие ФСБ России предъявило восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти.

Помимо них, под стражей находятся и другие крымские татары, задержанные по так называемому ялтинскому и симферопольскому делу.

13 ноября Европейский союз призвал Россию отменить приговор и отпустить шестерых крымскотатарских активистов, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", которым дали от 7 до 19 лет лишения свободы.