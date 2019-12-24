В Кривом Роге избили до смерти двух мужчин

Между пьяными мужчинами возник конфликт на фоне кражи техники и пищи.

В ночь на 23 декабря в Кривом Роге в Долгинцевском районе трое мужчин избили до смерти двух знакомых. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Днепропетровской области.

Компания мужчин распивала алкоголь. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. Между ними возникла драка, во время которой трое местных жителей 26, 27 и 46-лет нанесли мужчинам многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений они скончались.

Правоохранители задержали подозреваемых злоумышленников. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинами меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 25 сентября в Кривом Роге при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник два раза ранил полицейского ножом. Оперативника доставили в больницу, злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель, который находился в розыске за совершения грабежа.