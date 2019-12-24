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Минфин разрабатывает таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности

Наработки идут в части создания центра интеллектуальной экспертизы, системы отчетности и оценки эффективности работы таможен.

Минфин разрабатывает таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности
Фото: LB.ua

Министерство финансов разрабатывает новый таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-центр Минфина.

23 декабря в Министерстве финансов состоялась вторая рабочая встреча с представителями бизнес-среды и экспертами в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

На встрече обсуждались вопросы порядка применения мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности, обнаружения и идентификации товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности, а также применения процедуры уничтожения небольших партий товаров в почтовых и экспресс-отправлениях.

"Мы работаем над введением нового таможенного реестра объектов прав интеллектуальной собственности. Наработки идут в части создания центра интеллектуальной экспертизы, а также в части создания системы отчетности и оценки эффективности работы таможен", - отметил замминистра финансов Павел Ходаковский во время встречи.

Кроме того, обсуждался алгоритм действий должностных лиц таможенных органов при применении мер по защите прав интеллектуальной собственности, взаимодействие с правообладателями, декларантами, внедрение стандартизированных форм сообщений.

По результатам встречи, ее участники предоставят предложения к проектам подзаконных нормативно-правовых актов, которые на данный момент разрабатываются Минфином при поддержке Офиса реформ и Таможенной службой, необходимых для реализации закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Напомним, 18 декабря Государственная таможенная служба начала вводить в эксплуатацию стационарные сканеры для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров. Первый из них заработал в Закарпатской области. Ориентировочное время на проведение одного сканирования составит 20 минут. Это в 10 раз быстрее, чем при обычном осмотре груза.

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