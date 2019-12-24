Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий

Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, те, кто получает субсидию на протяжении этой зимы - ее не потеряют.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - цитирует премьера РБК-Украина.

Напомним, в октябре Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в 2020 году на выплату субсидий предусмотрено 47 млрд гривен, что почти на 9 млрд меньше, чем в 2019 году.