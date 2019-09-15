Проект госбюджета предусматривает 47 млрд грн на субсидии в 2020 году

Глава Минфина пообещала, что субсидию получат все, кто в ней нуждается.

В проекте государственного бюджета на 2020 год заложено более 47 миллиардов гривен для выплат субсидий населению. Об этом во время брифинга в воскресенье рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает РБК-Украина.

По ее словам, расходы на выплату субсидий населению в государственном бюджете на 2020 год составят 47,6 млрд гривен.

"47,6 миллиардов заложены на субсидии. Мы прошли все эти расчеты с Министерством социальной политики, в полной мере все, кто будет нуждаться в субсидии, будут ими обеспечены", - заявила Маркарова

Также министр отметила, что в следующем году перебоев по выплате субсидий не будет.

Напомним, бюджет-2019 предусматривал сокращение субсидий на 22% по сравнению с 2018 годом. Субвенция местным бюджетам по этой статье в 2019 предполагала 55,95 млрд грн, в 2018 - 70,99 млрд.