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В банк Порошенко пришли с обыском

Сотрудники ГБР искали материалы по "Кузне на Рыбальском".

В банк Порошенко пришли с обыском
Фото: ii-bank.com.ua

Государственное бюро расследований в пятницу устроило обыски в Международном инвестиционном банке, который принадлежит пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко.

Следственные действия организовали в рамках расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бюро.

"Действительно, следователи ГБР проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", - сказали в пресс-службе ГБР.

Напомним, что в конце 2018 года компания Ewins Limited Сергея Тигипко купила киевский завод "Кузня на Рыбальском" за 300 млн долларов. Продавцами выступили фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко и "Вик" Игоря Кононенко.

Порошенко через фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" также владеет МИБ.

"Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и пр.

В 1991-2002 годах на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь". С 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года – бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны, с 2016 - десантных катеров "Кентавр".

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