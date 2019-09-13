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Рада намерена отменить список предприятий, не подлежащих приватизации

Депутаты могут принять важное решение для большой распродажи госактивов.

Рада намерена отменить список предприятий, не подлежащих приватизации
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада намерена отменить список предприятий, не подлежащих приватизации.

За соответствующий законопроект №1054-1 в пятницу в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов.

Депутаты хотят признать утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входят более тысячи различных предприятий, многие из которых уже ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечается, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества

Принятый закон его даже расширяет, запрещая приватизацию объектов спортивной инфраструктуры, которые используются для всеукраинских и международных соревнований; оружейные предприятия; а также объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территорий.

Список с названиями конкретных предприятий, которые нельзя продавать, по мнению авторов законопроекта, больше не нужен.

Напомним, что в 2014 году правительство Украины (в том числе министр экономики Айварас Абромавичу, который сейчас является членом команды Зеленского) пыталось исключить из этого списка около 1250 предприятий, но встретилось с ожесточенным сопротивлением со стороны Верховной Рады.

Представители партии "Свобода" тогда блокировали трибуну, и в конце концов от планов изменить список отказались.

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