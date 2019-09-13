Зеленский призвал Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за кнопкодавство

Президент настаивает на механизме, против которого выступили его депутаты.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за неперсональное голосование.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон и об императивном мандате. Пускай Верховная Рада принимает законы, закон регулирует работу депутатов. А не так, чтобы президент регулировал работу каждого депутата", - сказал он.

Попытка ввести императивный мандат привел к громкому скандалу внутри "Слуги народа". Суть его в том, что депутат при выходе или исключении из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата. Такой механизм позволит выдворять из Рады всех неугодных депутатов.

Сейчас фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий только в случае самостоятельного выхода из фракции и только для "списочников".

Подробнее об этом читайте в статье "Первый бунт на корабле «слуг»".