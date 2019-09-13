Фото: Соня Кошкина

Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов открыл сегодня 16 Ялтинскую европейскую конференцию в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сенцов показал банку для хранения чая, которую хранил при себе с самого начала пятилетнего заключения. На банку он наклеил желтую и голубую полоски бумаги, из-за чего ее постоянно пытались отобрать.

"Это не Иловайск и не Дебальцево, конечно. Я не был на востоке, на фронте. Эти годы я провёл в тюрьме. Так сложилось, у каждого своя борьба", - сказал Сенцов.

Режиссер также Сенцов привёз из Мордора именную бирку, которая все это время крепилась к его тюремной робе. Бирка содержит личные данные и красную полоску, которая означает «склонность к побегу», к «деструктивным действиям» и т.д.

В ходе выступления на конференции Сенцов положил бирку в банку и вручил ее президенту Владимиру Зеленскому, сказав, что там же должны оказаться бирки других украинцев, которые до сих пор в плену в России.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия совершили большой обмен пленными "35 на 35": Россия вернула 24 захваченных моряков и 11 политзаключенных, включая Сенцова.