ГоловнаСуспільствоВійна

“Берегині 77” провели акцію на Майдані, вимагаючи ефективного розшуку зниклих безвісти

Участь в акції взяли родини зниклих безвісти і полонених з усіх напрямків і з сотень бригад. 

Фото: Зоряна Стельмах

У Києві на Майдані Незалежності об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 77 бригади “Берегині 77” провело сьогодні мирну акцію з метою привернути увагу до неефективного розшуку зниклих безвісти.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Участь в акції взяли родини зниклих безвісти і полонених з усіх напрямків і з сотень бригад. Люди тримали плакати: “Безвісти зниклі ‒ не значить забуті. Влада почуй нас ‒ невідомість вбиває”; “Незалежність ‒ це коли українці не в полоні або безвісти зниклі, а вдома вільні, незалежні та з сім’єю”; “Одні святкують, інші сумують. Почуйте нас”.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

“Ми хочемо привернути увагу президента і влади, до неефективного розшуку зниклих безвісти. І живих в полоні, і полеглих. Тисячі полонених, які знаходяться в полоні зі статусом зниклий безвісти, яких Росія не показує в полоні, а МКЧХ не підтверджує їхній полон”, ‒ зазначають організатори. 

Вони підкреслюють, що у цих хлопців немає шансу потрапити на обмін, і повернутися додому з полону. “Потрібна увага до цієї проблеми і наших структур по розшуку і світової спільноти”, ‒ йдеться у пресрелізі події. 

Учасники акції акцентували увагу на потребі покращити ефективність ідентифікації полеглих Героїв, “серед яких величезна кількість зниклих безвісти, тіла яких перебувають в моргах роками, а їхні родини вмирають від невідомості”.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
﻿
