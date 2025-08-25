Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія ворога за добу втратила 870 солдатів

Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 1 076 940 осіб.

Армія ворога за добу втратила 870 солдатів
Втрати окупантів на Покровському напрямку
Фото: x.com/solonko

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 870 солдатів РФ, танк ворога, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб
  • танків – 11130 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23175 (+8) од
  • артилерійських систем – 31946 (+48) од
  • РСЗВ – 1472 (+0) од
  • засоби ППО  – 1211 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291)
  • крилаті ракети – 3598 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)
  • спеціальна техніка – 3948 (+4).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
