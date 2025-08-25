Армія ворога за добу втратила 870 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 870 солдатів РФ, танк ворога, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб
- танків – 11130 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23175 (+8) од
- артилерійських систем – 31946 (+48) од
- РСЗВ – 1472 (+0) од
- засоби ППО – 1211 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)
- спеціальна техніка – 3948 (+4).