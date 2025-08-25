Армія ворога за добу втратила 870 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 870 солдатів РФ, танк ворога, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.

Від початку вторгнення війська РФ втратили близько 1 076 940 осіб.

