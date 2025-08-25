Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоВійна

Що відомо про ракету “Фламінго”?

Фламінго” — крилата ракета “земля-земля” з пуском з причіпної платформи.

Важка ракета злітною вагою шість тонн, щоб доставити бойову частину вагою одна тонна до жорстких захищених цілей — промислових цехів, колон очищення, сортувальних станцій.

Випробування української крилатої ракети «Фламінго».
Фото: скрин відео
Випробування української крилатої ракети «Фламінго».

ФАБ-500 призначена для пошкодження і пробиття уламками залізобетонних кріплень і цегляної кладки в радіусі 250 метрів. Тому тонни вистачить з головою.

Максимально дешеві рішення — інерційна система наведення виводить “Фламінго” в район цілі, а GPS кладе у 20-метрове коло.

Чи можна її придушити РЕБ?

РЕБ по-перше, не скрізь є, а по-друге, ті ж французьські плануючі HAMMER якось по цілях на лінії бойового зіткнення потрапляють досить точно, отже, поки технології Заходу в електроніці дозволяють долати засоби постановки перешкод, які є в Москви.

Ті ж далекі дрони, наприклад, регулярно долітають до аеродромів ядерної тріади. Думаю, що там РЕБ є, а точності вистачає, щоб встромити осколкову частину біля літака — розумному інформації достатньо.

І якщо до Татарстану (Єлабуги) долітає десяток поршневих літаків, якщо “Нептун” поцілює в паливну цистерну базі флоту в Новоросійську, то долетить і важка крилата ракета. 

Ракета 'Фламінго' на пусковій установці на пікапі.
Фото: Politico/ Fire Point
Ракета 'Фламінго' на пусковій установці на пікапі.

Тим більше, що радіус в 3000 км дозволяє прокласти маршрут через глушину, а ешелон — обійти мале ППО по висоті. 

Крила без елеронів, вся система управляється Х-подібним хвостовим стабілізатором. І для здешевлення та для простоти складання, і для транспортування шестиметрових крил.

На одному із відео в цеху одночасно стоїть сім виробів — це багато. 

Плюс на частинах крейдою номери 460 та 480 — навіть якщо це частини деталей, це також досить багато.

Запрошення журналістів знімати ракети, виглядає, звісно, як неприхована рекламна кампанія виробника, який хоче замовлень. 

Бо виробництво навіть однієї крилатої ракети на добу потребує тонни вибухівки, імпорту електронних компонентів, виробництва твердопаливні прискорювачів та палива для реактивного двигуна. 

Навіть якщо ми використовуємо умовні двигуни від L-39 “Альбатрос” та електроніку з цивільного ринку, надто багато всього недоступного для приватної фірми.

Простіше кажучи, я не уявляю, як у нашій державі все це можна організувати без сприяння відповідних органів влади.

Ну ось наприклад: голова дуже схожа на ФАБ-500 М62 у зборі, ймовірно посиленої додатковою вибухівкою і елементами ураження. Її точно не купили на ОЛХ. І так із усім.

Збір ракет в цеху.
Фото: AP/Єфрем Лукацький
Збір ракет в цеху.

Тому засвітили те, що хотіли засвітити. Впевнений, що жодного цеху для збирання не існує. 

Виготовляють її, як і у випадку з причіпною “Богданою” купа суміжників, не факт, що всі вони знаходяться в Україні. Електроніку теж якось завозять. Якщо це може робити Іран під санкціями, то чому не можемо ми?

І потім викрутковою збіркою по розподілених майданчиках збирають такий собі конструктор. Фінальний збір на стартовому столі. 

Сам майданчик під фотосесії з величезною часткою ймовірності — суто локація для піару. Бо немає верстатів, немає ліній для виробництва композитної обшивки — лише викруткове складання.

Але пневмогайковерт і кран можна організувати в будь-якому цеху, включаючи і країни ЄС. Як вони не дістали нам “Магури” та “Люті”, так не дістануть і “Фламінго”.

Демонстраційний парний пуск із обвалованих столів — 99% бойове застосування, нема чого відпрацьовувати парним синхронним пуском крім прориву ППО.

Тому новина хороша. Щоправда, у нас тут багато хто на ґрунті публікації фото ракети почав мріяти про якісь масовані залпи “Фламінго” по Кремлю. Але треба бути реалістами.

Та я впевнений, що на тлі кількох сотень далеких дронів на піку, ми посилюватимемо вогневе ураження по ключових цілях. 

Намацаємо маршрут дальніми дронами, уточнимо у партнерів графік та локацію РЛС, мале ППО обійдемо ешелоном у 5000 метрів. Наша сила — не перевантаження сектору, а знаходження таких маршрутів, де зовсім немає ППО. 

Десь ціллю буде насосна станція, десь — ремонтні цехи РЖД, десь — ключова підстанція, яка живить кілька тягових, а десь цех — із бобінами оптоволокна. 

Але тепер це буде не 50 кг, а тонна — стратегічна дія по вузьких місцях посилиться.

Тим часом навіть із 50-кілограмовими боєголовками в українських дальніх дронів на Далекому Сході норми палива на одну машину — 10 літрів в одні руки. Тому треба продовжувати й нарощувати наряди на добу.

Кирило Данильченко ака Ронін
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies