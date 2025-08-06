РЖД у вогні

Тривають атаки на інфраструктуру російської залізниці на півдні РФ — тягові підстанції, склади, зберігання палива для тепловозів, ремонтні вузли для рухомого складу.

Атакували станцію Арчеда — теж уразили тягову підстанцію та контактну мережу. Весь південь РФ палає — від Адлера до залізничних станцій на півночі.

Це вже 11-та атака — цілями були в основному тягові підстанції: Котельниково, Новочеркаськ, Піщанокопське, Тимашевськ і т.д.

Уся ця інфраструктура: трансформатори, перетворювачі, акумулятори — вразлива, дорога (наприклад, у модернізацію ділянки Котельниково — Кримська далекого 2013 року вклали 750 млн рублів). Ремонтувати її довго, часто до пів року, коли буде готовий новий трансформатор.

Під вогнем — південний коридор РЖД: зв'язок з основними портами Причорномор'я (Тамань, порт Кавказ, Новоросійськ, Туапсе, Ростов) в обхід вузла в Краснодарі. Пляшкове горло або через Тимашевськ, або через Тихорецьк — обидві станції атакували.

Минулого року залізниця противника перевалила тут 275 млн тонн вантажів — це більше, ніж у будь-якому іншому регіоні.

Зерно і нафта — найкоротший маршрут через Суец і далі. Природно, не лише зерно, а й паливно-мастильні матеріали й запчастини для збирання врожаю, добрива, насіннєвий матеріал, прекурсори для вибухівки, імпорт із країн Закавказзя.

Плюс тут же постачання гілки на фронт й окуповані території: військова й цивільна логістика в Луганській і Донецькій областях сильно зав'язана на залізниці.

Плюс Грузія: обхід санкцій через її порти, електроніка, «казахський ліс» — оце все.

Плюс лендліз із Ірану: снаряди, компоненти до баражувальних боєприпасів. А ще гілка до Приморсько-Ахтарська, куди щоночі везуть «шахеди» бити по Україні.

Чому це роблять зараз? Ну, по-перше, синхронно з атакою як мінімум на чотири НПЗ — піковий попит на пальне через жнива і літній наступ тримають ціни високо.

Зараз, коли Трамп почав митами змушувати Індію не купувати російські енергоносії, залишаться надлишки сирої нафти, її перекидатимуть залізницею на НПЗ, а потім у порти.

Тому електризація росіянам не потрібна. Вони ж ротом Медведєва погрожували США і заявляли, що всі завдання СВО будуть виконані.

Фото: змі окупантів Дмитро Медвєдєв

А по-друге, противник скрізь почав рух: спроби атакувати Гоптівку в Харківській області; штурм кількох західних кварталів Часового Яру; малі групи проникають у Покровськ; доштовхали наші пости під Сіверськом майже до самого міста; були дві спроби зайти під Малу Токмачку на Запорізькому напрямку.

Літня кампанія в розпалі й пожирає накопичені ворогом ресурси.

А все постачання висить на залізниці — тож нам потрібно позбавити її електрифікації, збити графік, повісити все на тепловози, збільшити на сотні мільйонів витрати на ремонти, а не на підтримку робочого стану.

Спізнюватиметься сировина для заводів, боєприпаси й пальне для фронту, сортувальні станції переповнені сирою нафтою та зерном.

Якось так сходяться зірки. Перевалка зерна вже впала на 50 %, а загальна за січень-квітень — на 5,5 %. Швидше за все, ця цифра зростатиме.

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Найбільші виробники автомобілів перейшли на чотириденний робочий тиждень; РФ цього року очікує «компактний врожай»; пошта РФ наростила збитки до 10 мільярдів рублів — немає сфери, де у Кремля не було б рецесії.

Ці проблеми ворога треба посилювати, а оскільки Москва сильно залежить від РЖД, то ціль очевидна.

Плюс ми розтягуємо ППО — зенітно-ракетні комплекси і радари.

То нафтовий термінал в Адлері, то найбільший виробник АСУ для ПКС, то Приморсько-Ахтарський аеродром, то мережа тягових підстанцій.

Кілька мільярдів у ремонт, кілька — у мобільні групи й ППО, дещо втрачено через простої, неустойки та зриви контрактів.

Саме так курочка клює по зернятку, як любить казати один великий дзюдоїст — чоловік, котрому просто захотілося двіжухи.