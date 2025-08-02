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Дрони СБУ вразили російський аеродром зберігання "Шахедів" та військовий завод "Електроприлад"

Дрони СБУ продовжують працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу.

Дрони СБУ вразили російський аеродром зберігання "Шахедів" та військовий завод "Електроприлад"
Аеродром у Приморско-Ахтарску. Краснодарский кра
Фото: Exilenova+

Дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".

Про це інформує відомство.

Уночі 2 серпня дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. 

"Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ"  (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа", — кажуть в СБУ.

Другою ціллю українських дронів став завод "Електроприлад" (м. Пенза), який працює на російський ВПК. На заводі виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. 

Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення. 

"СБУ й надалі активно працюватиме над послабленням військового та економічного потенціалу країни-агресора", — наголошують в СБУ.
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