Дрони СБУ вразили російський аеродром зберігання "Шахедів" та військовий завод "Електроприлад"

Дрони СБУ продовжують працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу.

Дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".

Про це інформує відомство.

Уночі 2 серпня дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу.

"Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа", — кажуть в СБУ.

Другою ціллю українських дронів став завод "Електроприлад" (м. Пенза), який працює на російський ВПК. На заводі виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення.

"СБУ й надалі активно працюватиме над послабленням військового та економічного потенціалу країни-агресора", — наголошують в СБУ.