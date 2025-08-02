Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи Вікторію Рощину

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.
Про це глава держави написав у соцмережах.
В Указі президента, який опублікували на сайті глави держави, вказано "правозахисниця, тележурналістка, військова кореспондентка Рощина нагороджена за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини"
"У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова", — зазначив Президент.
Володимир Зеленський додав, що Вікторія — одна з тих, хто говорив правду про війну, працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям.
Що відомо про полон Вікторії Рощиної
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме.
- Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня 2023 року журналістка зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
- 11 жовтня минулого року Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
- Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
- Офіс генпрокурора у квітні цього року повідомив, що через стан тіла, яке вдалося повернути в Україну, первинно не вдалося встановити причини смерті журналістки. Для ідентифікації тіла призначили молекулярну експертизу.
- Прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться 8 серпня.