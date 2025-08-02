Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи Вікторію Рощину

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.

Про це глава держави написав у соцмережах.

В Указі президента, який опублікували на сайті глави держави, вказано "правозахисниця, тележурналістка, військова кореспондентка Рощина нагороджена за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини"

"У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова", — зазначив Президент.

Володимир Зеленський додав, що Вікторія — одна з тих, хто говорив правду про війну, працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям.

Що відомо про полон Вікторії Рощиної