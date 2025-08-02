Окупанти уранці вбили та поранили шістьох цивільних на Херсонщині

Російські окупанти уранці 2 серпня завдали артилерійських ударів по Херсону та Антонівці. Унаслідок чого загинули дві людини, четверо — поранені.
Про це інформує прокуратура Херсонської області.
За даними слідства, 2 серпня 2025 року вночі та близько 6:30 ранку військові російської армії обстрілювали Херсон та Білозерку з артилерійської зброї.
Внаслідок атаки загинули 77-річний чоловік та 68-річна жінка. Та ще четверо чоловіків дістали поранень.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 34 населені пункти Херсонської області. Під ударами опинилися критична і соціальна інфраструктура.