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Окупанти уранці вбили та поранили шістьох цивільних на Херсонщині

Під обстрілом опинилися Херсон та Антонівка.

Окупанти уранці вбили та поранили шістьох цивільних на Херсонщині
Фото: ДСНС

Російські окупанти уранці 2 серпня завдали артилерійських ударів по Херсону та Антонівці. Унаслідок чого загинули дві людини, четверо — поранені.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 2 серпня 2025 року вночі та близько 6:30 ранку військові російської армії обстрілювали Херсон та Білозерку з артилерійської зброї.

Внаслідок атаки загинули 77-річний чоловік та 68-річна жінка. Та ще четверо чоловіків дістали поранень.
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