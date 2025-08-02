Уночі Сили ППО знищили 45 із 53 ворожих БпЛА

Сили ППО у ніч на 2 серпня знищили 45 ворожих безпілотників. Загалом РФ атакувала Україну 53-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 2 серпня (із 18.00 серпня) противник атакував 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської обл. рф", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09.00, українська ППО збила 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.