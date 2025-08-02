У Вінниці виник конфлікт між місцевими жителями та ТЦК і поліцією

Люди зібралися біля стадіону, де тримають мобілізованих громадян.

Об 11 годині вечора у п'ятницю кілька сотень жителів Вінниці зібралися біля стадіону, де, за їхніми словами, співробітники територіального центру комплектації та соціальної підтримки утримують мобілізованих громадян.

Як пише "Суспільне", на місці конфлікту працюють близько пів сотні співробітників поліції. Вони вмовляють людей дотримуватися комендантської години та пропонують допомогти дістатися домівок, проте родичі та друзі мобілізованих відмовляються розходитися.

За повідомленнями очевидців, мітингарі намагалися зламали браму стадіону, щоб потрапити на територію, поліція перешкоджала із застосуванням сльозогінного газу.