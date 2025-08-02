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США та НАТО обговорюють новий механізм надання Україні зброї

Платити будуть європейські союзники.

США та НАТО обговорюють новий механізм надання Україні зброї
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

За інформацією агенції Reuters, між Сполученими Штатами та їхніми союзниками у НАТО йдуть активні обговорення нового механізму постачання Україні військової допомоги, який передбачає оплату американського озброєння коштами європейських держав.

Схема працюватиме так: Україна визначатиме пріоритетні для себе засоби у вигляді траншів приблизно по 500 мільйонів доларів, після чого за координування з боку генерального секретаря НАТО Марка Рютте європейські союзники визначатимуть, хто здійснюватиме оплату американській стороні. 

Загалом таким чином у НАТО сподіваються забезпечити Україну зброєю на загальну суму близько 10 мільярдів доларів. Цю мету називають "амбітною, але потрібною". Ведеться обговорення, яким саме чином гроші за озброєння буде перераховано США. 
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