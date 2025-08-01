Росіяни атакували дронами та артилерією Дніпропетровську область

На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні, 1 серпня, росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни били по Нікополю та Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 11 приватних будинків та 4 багатоквартирні, агрофірма, ліцей, господарські споруди, авто, газогін. Через обстріли також виникли пожежі.

На щастя, минулося без постраждалих.

За уточненою інформацією, через нічний удар БпЛА по Марганцю було понівечене комунальне підприємство.