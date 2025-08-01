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Українські діти-сироти в Європі: залишити в безпеці чи повернути додому?

Влітку торік поліція італійського міста Бергамо заблокувала репатріацію 57 українських дітей-сиріт віком від 6 до 16 років, які з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебували в італійській Ломбардії. Наша держава через українське консульство в Італії просила про їхню негайну репатріацію, але міжнародні організації з питань захисту неповнолітніх, від УВКБ ООН і ЮНІСЕФ, а також опікуни 34 сиріт, офіційно оформили прохання про міжнародний захист і виступили проти репатріації. То ж українські діти залишилися в Італії. 

За даними голови Державної служби України в справах дітей Петра Добромільського, станом на серпень 2024 року 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебували за кордоном через вимушену евакуацію у звʼязку з повномасштабною війною РФ проти України. Чиновник заявляв, що над безпечним поверненням дітей в Україну — лише в сімейні форми виховання, працює спеціальна робоча група при Мінсоцполітики.

Українські діти-сироти в Бергамо
Фото: bergamo.corriere.it/
Українські діти-сироти в Бергамо

Натомість сім’ї в країнах Європи, що прийняли українських дітей, наполягають на їхньому праві залишатися в безпечних місцях. Ця суперечка триває і досі — і не лише з Італією. 

Італійські журналістки Стефанія Д'Іньйоті, Чечілія Бутіні, Давіде Марія Де Лука досліджували цю тему за підтримки JournalismFund Europe та консорціуму IJ4EU і запропонувала свою статтю LB.ua. 

Водночас Ксенія Новицька спеціально для LB.ua поспілкувалася з головою Державної служби України в справах дітей Петром Добромільським, щоб розпитати про всі проблеми, які стосуються повернення дітей-сиріт в Україну, та питань належного піклування за ними.

Для повноти картини ми пропонуємо прочитати ці два матеріали:

LB.uaLB.ua
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