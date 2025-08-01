Щодня через комп’ютерні ігри, чати та соцмережі російські спецслужби намагаються завербувати українських підлітків для вчинення злочинів проти України.

Служба безпеки України та Національна поліція спільно з телемарафоном «Єдині новини» та проєктом dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розпочали новий етап кампанії, спрямованої на боротьбу з вербуванням українських підлітків спецслужбами РФ.

Як зазначає СБУ, щодня через комп’ютерні ігри, чати та соцмережі російські спецслужби намагаються завербувати українських підлітків для вчинення злочинів проти України. Пропонуючи «легкі заробітки», ворог просить сфотографувати військові об'єкти, підпалити авто ЗСУ, перенести пакунок з вибухівкою або вчинити інші дії, які законодавство кваліфікує як диверсію чи теракт.

Окрім цього, російські куратори перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх разом із вибухівкою, яку ті повинні були доставити на певну локацію.

Щоб донести інформацію про небезпеку вербування широкій аудиторії, спікерами нового етапу кампанії стали ведучі медіагруп, що мовлять у телемарафоні «Єдині новини»: Алла Мазур, Людмила Барбір, Олександр Васильченко, Валентина Хамайко, Петро Дем’янчук, Олег Іваниця, Тетяна Висоцька, Олена Чабак та Вікторія Малосвітна. У кожного та кожної ‒ діти підліткового віку, які потенційно можуть стати об’єктами інтересу для російських спецслужб.

У серії відеороликів, які транслюватимуться у телемарафоні, ведучі закликають глядачів розповісти своїм дітям про небезпеку вербування, про те, як працюють спецслужби РФ в інтернеті, а також проявляти пильність та цікавитися, з ким контактують неповнолітні в інтернеті й месенджерах. Співпраця з ворогом може закінчитися трагедією: смертю чи каліцтвом дітей від вибуху та тюремним ув’язненням, бо СБУ та Нацполіція знаходять усіх виконавців злочинів.

Телеведучі також закликали глядачів відразу повідомляти правоохоронцям у випадку, якщо невідомі в мережі пропонуватимуть гроші за виконання сумнівних завдань:

на офіційний чат-бот СБУ «Спали ФСБшника» у Telegram;

на гарячу лінію СБУ за номером 0800 501 482;

у Національну поліцію за номером 102.

Через чат-бот СБУ «Спали ФСБшника» можна за кілька кліків передати Службі безпеки детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити, на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.

З моменту запуску на чат-бот вже надійшло понад 10 тисяч повідомлень від громадян.