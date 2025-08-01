У липні на фронті пройшли понад 5500 боїв, ворог збільшив застосування КАБів

Упродовж липня інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. За цей час зафіксували 5 523 бойових зіткнень. Кількість боїв неодноразово перевищувала 200 за добу.

Як повідомили у Міноборони, "найгарячішим" днем на передовій стало 10 липня, коли упродовж доби відбулося 214 бойових зіткнень.

"У липні 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою. Ворог продовжує тиснути, намагаючись виснажити українську оборону, а також збільшив використання керованих авіабомб", – інформує відомство.

Одночасно з високою інтенсивністю піхотних атак, артилерійських, ракетних обстрілів була високою динаміка застосування ворогом авіаційних бомб оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

Упродовж липня російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 3 786 КАБів.

Це більше ніж попереднього місяця. Тоді ворог скинув 3 100 бомб. Найбільше КАБів росавіація у 2025 році скинула у квітні – понад 5 000.