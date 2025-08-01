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На Сумщині колишню медсестру підозрюють у допомозі ворогу готувати прориви російських ДРГ

Їй загрожує довічне.

На Сумщині колишню медсестру підозрюють у допомозі ворогу готувати прориви російських ДРГ
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала агентку російської воєнної розвідки, що готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп у напрямку Сум, повідомляє СБУ. 

Відомство зазначає, що зрадницею виявилася колишня медсестра із Сумщини, завербована через Telegram. Вона проводила розвідку прикордонних районів, фіксувала місця розташування блокпостів та опорних пунктів Сил оборони України, використовуючи мінікамеру, сховану на велосипеді.

Зібрану інформацію передавала кураторам для організації «проривів» та пошуку «сліпих зон».

Агентку затримали «на гарячому», коли вона знімала прикордонний міст для підготовки проходу ДРГ. Їй оголошено підозру за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Нині під вартою, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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