На Київщині через російську атаку горіло меблеве підприємство

Тривогу оголошували у Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.

У Київській області через атаку російських дронів горіло меблеве підприємство. Постраждалих серед населення немає.

Як розповіли у ОВА, вночі ворог вчергове атакував область БпЛА. Сигнал тривоги оголошували у Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допустили.

У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва.

Фото: ДСНС наслідки дронової атаки на Київщині