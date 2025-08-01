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Вранці у Херсоні окупанти вбили маму трьох дітей

У області через російську агресію поранені шестеро людей. 

Вранці у Херсоні окупанти вбили маму трьох дітей
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 1 серпня, орієнтовно о 06:40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала мама трьох дітей, жінка 1974 року народження.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, за вчора через російську агресію у області 6 людей дістали поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зеленівка, Зарічне, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Новорайськ, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Саблуківка, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Хрещенівка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди,  приватні гаражі та автомобілі.
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