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Цього року АОЗ уклала більше ніж 40 угод на постачання дронів на оптоволокні

На це спрямували мільярди гривень.

Цього року АОЗ уклала більше ніж 40 угод на постачання дронів на оптоволокні
оптоволоконний дрон "Ронні 13"
Фото: Міноборони

З січня 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала понад 40 угод на постачання дронів на оптоволокні для Сил оборони. 

Про це Суспільному повідомив координатор розробки ІТ-системи АОЗ/ДОТ Міноборони для потреб ЗСУ Володимир Чугай.

Втім, кількість угод до кінця року ще може зрости. 

Чугай зазначив, що на такі закупівлі спрямували мільярди гривень, кількість законтрактованих дронів з питань безпеки не називають.

Понад 90% контрактів укладено з українськими виробниками. Однією з обов’язкових умов для контрактування — кодифікація виробів.

"Раніше це була досить складна процедура і вона зупиняла вихід багатьох виробників на те, щоб подаватись на відповідні тендери АОЗу. Втім зараз вона значно спростилась. По останнім відгукам від військових, від виробників, ми чуємо цифру десь в середньому два-три тижні, ну максимум півтора місяця” – зазначив Володимир Чугай.
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