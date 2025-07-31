Цього року АОЗ уклала більше ніж 40 угод на постачання дронів на оптоволокні

На це спрямували мільярди гривень.

З січня 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала понад 40 угод на постачання дронів на оптоволокні для Сил оборони.

Про це Суспільному повідомив координатор розробки ІТ-системи АОЗ/ДОТ Міноборони для потреб ЗСУ Володимир Чугай.

Втім, кількість угод до кінця року ще може зрости.

Чугай зазначив, що на такі закупівлі спрямували мільярди гривень, кількість законтрактованих дронів з питань безпеки не називають.

Понад 90% контрактів укладено з українськими виробниками. Однією з обов’язкових умов для контрактування — кодифікація виробів.

"Раніше це була досить складна процедура і вона зупиняла вихід багатьох виробників на те, щоб подаватись на відповідні тендери АОЗу. Втім зараз вона значно спростилась. По останнім відгукам від військових, від виробників, ми чуємо цифру десь в середньому два-три тижні, ну максимум півтора місяця” – зазначив Володимир Чугай.