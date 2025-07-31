У Київській області також оголосили 1 серпня Днем жалоби

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян по Києву.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.
"Звичайні мирні люди спали у своїх домівках. А російські дрони та ракети летіли просто до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування. Серед загиблих - шестирічний хлопчик та його мама. Серед понад ста поранених - дев’ятеро дітей.Країна-терорист упевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі. Росія живе у власному світі жорстокості, де вбивство дітей називають «ударом по військових об’єктах»", - йдеться в повідомленні.
"Кожне забране життя, кожна скалічена доля мають отримати відповідь. Справедливість не може чекати. Вона повинна настати зараз — для всіх українців, які продовжують боротися за право просто жити. Щирі співчуття родинам загиблих. З глибоким сумом схиляємо голови перед пам’яттю невинних жертв", - додали в КМВА.
- У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 17:40 підтверджена загибель 12 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик).
- 1 серпня в столиці оголосили Днем жалоби.