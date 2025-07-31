У Київській області також оголосили 1 серпня Днем жалоби

У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян по Києву.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

"Звичайні мирні люди спали у своїх домівках. А російські дрони та ракети летіли просто до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування. Серед загиблих - шестирічний хлопчик та його мама. Серед понад ста поранених - дев’ятеро дітей.Країна-терорист упевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі. Росія живе у власному світі жорстокості, де вбивство дітей називають «ударом по військових об’єктах»", - йдеться в повідомленні.

"Кожне забране життя, кожна скалічена доля мають отримати відповідь. Справедливість не може чекати. Вона повинна настати зараз — для всіх українців, які продовжують боротися за право просто жити. Щирі співчуття родинам загиблих. З глибоким сумом схиляємо голови перед пам’яттю невинних жертв", - додали в КМВА.