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У Київській області також оголосили 1 серпня Днем жалоби

У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

У Київській області також оголосили 1 серпня Днем жалоби

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян по Києву. 

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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

"Звичайні мирні люди спали у своїх домівках. А російські дрони та ракети летіли просто до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування. Серед загиблих - шестирічний хлопчик та його мама. Серед понад ста поранених - дев’ятеро дітей.Країна-терорист упевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі. Росія живе у власному світі жорстокості, де вбивство дітей називають «ударом по військових об’єктах»", - йдеться в повідомленні.

"Кожне забране життя, кожна скалічена доля мають отримати відповідь. Справедливість не може чекати. Вона повинна настати зараз — для всіх українців, які продовжують боротися за право просто жити. Щирі співчуття родинам загиблих. З глибоким сумом схиляємо голови перед пам’яттю невинних жертв", - додали в КМВА.

  • У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 17:40 підтверджена загибель 12 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик). 
  • 1 серпня в столиці оголосили Днем жалоби. 
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